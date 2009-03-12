ВР пропонує проживати у готелях під час Євро за цінами початку 2008 року

Голова Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму Павло КОСТЕНКО вважає за необхідне під час проведення Євро-2012 зафіксувати ціни на проживання у готелях на рівні початку 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час парламентських слухань щодо підготовки до Євро-2012.

За його словами, на сьогодні вкрай загрозливою є ситуація на ринку житлово-комунальних послуг. Зокрема, П.КОСТЕНКО нагадав, що за останні роки загальний приріст туристів у Києві становить 15-20%.

При цьому, за словами П.КОСТЕНКА, готелі столиці в основному за власний кошт ведуть підготовку до зустрічі уболівальників. Він зауважив, що намагання підвищити тарифи на комунальні послуги для цієї категорії підприємств, звичайно, підніме ціни на послуги готелів на 25-30%, і ціни на проживання будуть у 2-3 рази більші, ніж у Європі. При цьому, вважає він, активізуються нелегальні готельні заклади та окремі громадяни, що здають квартири в оренду.

«Найкращий вихід – зафіксувати ціни в готелях на рівні початку 2008 року. Ми не можемо допустити, щоб готелі та інші суб’єкти господарської діяльності у сфері туризму опинилися на межі банкрутства», - сказав голова комітету.