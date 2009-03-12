Уряд проситиме ВР виділити день для законопроектів по Євро-2012

Кабінет міністрів України звертатиметься до Верховної Ради найближчим часом виділити один окремий пленарний день для ухвалення необхідних рішень, що стосуються проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Зокрема, за його словами, уряд проситиме Верховну Раду ухвалити закони, які стосуються підвищення привабливості інвестиційного клімату.

Це стосується таких документів як законопроект про державне приватне партнерство; відчуження землі, яка перебуває у приватній власності на суспільні проблеми тощо.

І.ВАСЮНИК також зауважив, що минулого року відбулося майже 100-відсоткове фінансування основних об’єктів інфраструктури з метою підготовки до Євро-2012.

Так, майже 1 млрд. грн. виділено на реалізацію проектів підготовки аеропортів; 250 млн. грн. – на реконструкцію НСК «Олімпійський», 1,5 млрд. грн. – на підготовку загальнонаціональних доріг.