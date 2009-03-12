Томенко: Україна має перейти до реалістичної стратегії підготовки ЧЄ
Із врахуваням кризи
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Україна має перейти до більш реалістичної стратегії підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу перед парламентськими слуханнями щодо підготовки до Євро-2012.
«Треба так звану оптимістичну стратегію підготовки до Євро-2012 змінити на реалістичну – антикризову», - сказав він.
М.ТОМЕНКО зауважив, що державна програма підготовки до Євро-2012 розроблялася тоді, коли в Україні було економічне зростання. Зокрема, він нагадав, що згідно з цією програмою на реконструкцію футбольних стадіонів планується виділити понад 2 млрд. грн., тренувальних баз – 600 млн. грн., на підготовку телецентру і діяльності ЗМІ під час Євро-2012 – понад 1 млрд. грн.
«Очевидно, що ніякий стабілізаційний фонд і фонди місцевих бюджетів не витримають такого фінансового навантаження», - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, у зв’язку з цим необхідно максимально активізувати залучення інвестиційних коштів та створити пільгові умови, щоб інвестори були зацікавлені вкладати кошти в реалізацію проектів.
М.ТОМЕНКО нагадав, що Верховна Рада України вже ухвалила у першому читанні Бюджетний кодекс, і його треба прийняти якнайшвидше в цілому для реалізації проектів Євро-2012. Крім того, зауважив М.ТОМЕНКО, необхідно внести й відповідні зміни до державного бюджету.
Також, вважає заступник голови ВР, необхідно зосередитися на вирішенні таких проблем, як облаштування митних прикордонних переходів, розбудова транспортної інфраструктури, підготовка аеропортів.