Томенко: Україна має перейти до реалістичної стратегії підготовки ЧЄ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Україна має перейти до більш реалістичної стратегії підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу перед парламентськими слуханнями щодо підготовки до Євро-2012.

«Треба так звану оптимістичну стратегію підготовки до Євро-2012 змінити на реалістичну – антикризову», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що державна програма підготовки до Євро-2012 розроблялася тоді, коли в Україні було економічне зростання. Зокрема, він нагадав, що згідно з цією програмою на реконструкцію футбольних стадіонів планується виділити понад 2 млрд. грн., тренувальних баз – 600 млн. грн., на підготовку телецентру і діяльності ЗМІ під час Євро-2012 – понад 1 млрд. грн.

«Очевидно, що ніякий стабілізаційний фонд і фонди місцевих бюджетів не витримають такого фінансового навантаження», - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, у зв’язку з цим необхідно максимально активізувати залучення інвестиційних коштів та створити пільгові умови, щоб інвестори були зацікавлені вкладати кошти в реалізацію проектів.

М.ТОМЕНКО нагадав, що Верховна Рада України вже ухвалила у першому читанні Бюджетний кодекс, і його треба прийняти якнайшвидше в цілому для реалізації проектів Євро-2012. Крім того, зауважив М.ТОМЕНКО, необхідно внести й відповідні зміни до державного бюджету.

Також, вважає заступник голови ВР, необхідно зосередитися на вирішенні таких проблем, як облаштування митних прикордонних переходів, розбудова транспортної інфраструктури, підготовка аеропортів.