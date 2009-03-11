Павленко: Одесі потрібно активніше готуватися до Євро-2012

Керівництву Одеси потрібно приділяти більше уваги підготовці інфраструктури міста до Євро-2012.

Про це сказав міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні під час парламентських слухань щодо стану підготовки України до проведення чемпіонату.

"Представництво міста Одеси на парламентських слуханнях, а також доповідь міської влади Одеси ставить сьогодні більше запитань щодо Одеси, ніж є відповідей", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Водночас він висловив переконання, що Україні вдасться вчасно підготувати всю необхідну спортивну інфраструктуру для проведення турніру. Нинішні темпи підготовки, підкреслив міністр, переконливо доводять, що згідно з визначеними термінами наша держава матиме 6 готових і стандартизованих УЄФА стадіони та 32 спортивні бази.