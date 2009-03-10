Донецьк наполягає на корегуванні держбюджету-2009 у частині підготовки до Євро-2012

Донецьк наполягає на корегуванні державного бюджету на 2009 рік у частині фінансування підготовки країни до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив мер міста Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він має намір у Києві піднімати «питання фінансування підготовки до Євро-2012», оскільки ті роботи, виконання яких Держпрограмою підготовки до чемпіонату передбачалося фінансувати за рахунок обласного та державного бюджетів, тепер мають фінансуватися тільки з місцевих бюджетів.

«Жодна країна-організатор, яка приймає чемпіонат, не готується до заходу тільки за рахунок місцевого бюджету. Безумовно, при цьому залучаються загальні державні фінансові ресурси», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. Він підкреслив, що тому Донецьк «ці питання піднімає перед комітетами Верховної Ради та її керівництвом, щоб при корегуванні бюджету 2009 року звернули увагу, що окремі види робіт необхідно фінансувати вже з 2009 року, щоб встигнути до 2012 року».

Мер зазначив, що завтра, 11 березня, він їде до Києва, де пройдуть парламентські слухання з питань підготовки до Євро-2012, а 12 березня - в Міністерстві економіки за участю представників Європейського банку реконструкції та розвитку «розглядатимуться питання залучення потенційних інвесторів, зокрема, для будівництва готельних комплексів».

«У нас є фактично три квартали 2009 року, є 2010 і 2011 рік на підготовку, - це досить солідний термін. І при нормальному фінансуванні, при нормальній організації, а організацію ми гарантуємо, ми зможемо успішно підготуватися до чемпіонату Євро-2012», - переконаний О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, додаючи, що «в умовах інвестиційних зобов`язань ми гарантуємо, що готелі вводитимемо в експлуатацію в четвертому кварталі 2011 року».