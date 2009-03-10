Завтра в Верховній Раді день “Євро-2012”

Завтра, 11 березня, в Верховній Раді України пройдуть парламентські слухання «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, слухання розпочнуться о 15.00.

Згідно з відповідною Постановою ВРУ від 13 січня, Кабінет міністрів мав до 26 лютого підготувати і подати до парламенту необхідні інформаційно-аналітичні матеріали про хід підготовки до Євро-2012.

У слуханнях братимуть участь віце-прем’єр-міністр Іван Васюник, директор Координаційного бюро з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012 Ілля Шевляк, керівники міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, національні координатори, відповідальні за підготовку та проведення в Україні Євро-2012.

На початку засідання буде заслухана доповідь представника уряду, після чого із співдоповідями виступлять голова Комітету ВРУ з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму Павло Костенко та інші учасники. Про хід підготовки до чемпіонату парламентарів також поінформує президент ФФУ Григорій Суркіс.