У Варшаві достроково завершили І етап будівництва стадіону

У Варшаві з півторамісячним випередженням графіку завершили перший етап будівництва Національного стадіону для проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у компанії PL2012, яка координує підготовку Польщі до проведення чемпіонату, компанія Pol-Aqua реалізовувала перший етап з вересня минулого року.

Компанія розібрала трибуни старого стадіону «Десятиліття», вивезла понад 300 тис. кубометрів землі та вбила 15 тисяч паль під основу майбутньої арени Національного стадіону.

За даними PL2012, у пікових моментах на місці будівництва одночасно працювало 150 осіб та декілька десятків одиниць важкої техніки, щоденно їздило 90 вантажівок.

Перший етап коштував понад 30 млн. доларів.

Pol-Aqua за рахунок випередження графіку отримала додаткове замовлення на часткову підготовку території під бетонування головної плити стадіону (1,5 млн. доларів).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2008 року року 8 фірм подали заявки на будівництво Національного стадіону у Варшаві, який, за попередніми оцінками, коштуватиме 445 млн. дол. і має бути введений в експлуатацію влітку 2011 року.

Національний стадіон на 55 тисяч глядачів буде споруджено на місці старого стадіону «Десятиліття», на території якого останні роки був розміщений один з найвідоміших дешевих ринків Варшави.