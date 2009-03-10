24 футболісти Шахтаря вилетіли до Москви

Вчора вранці футболісти донецького Шахтаря вирушили до столиці Росії для підготовки до першого матчу з московським ЦСКА, який відбудеться 12 березня в рамках 1/8 фіналу Кубка УЄФА. За 1 годину і 40 хвилин Як-42 з «гірниками» на борту приземлився в московському аеропорту Внуково, повідомляє Football.ua.

На майбутній поєдинок з армійцями головний тренер Шахтаря узяв 24 футболісти:

Воротарі: Богдан Шуст, Рустам Худжамов, Андрій Пятов

Захисники: Томаш Хюбшман, Олександр Кучер, Вячеслав Шевчук, Разван Рац, Дмитро Чигринський, Микола Іщенко, Олександр Чижов, Артем Федецький, Володимир Езерський

Півзахисники: Ігор Дуляй, Фернандіньо, Жадсон, Ілсіньо, Маріуш Левандовські, Олексій Гай, Вілліан, Даріо Срна

Нападаючі: Євген Селезньов, Луіс Адріано, Олександр Гладкий, Марсело Морено.

Нагадаємо, що в найближчі три дні любителі футболу побачать:

10 березня матчі у відповідь 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА:

Ліверпуль - Реал (перший матч 1:0)

Ювентус - Челсі (0:1)

Панатінаїкос - Вільяреал (1:1)

Баварія - Спортинг (5:0)

11 березня матчі у відповідь 1/8 Ліги Чемпіонів УЄФА:

МЮ - Інтер (0:0)

Барселона - Ліон (1:1)

Рома - Арсенал (0:1)

Порту - Атлетіко 2:2

12 березня перші матчі 1/8 Кубка УЄФА:

Динамо - Металіст

ЦСКА - Шахтар

Удінезе - Зеніт

ПСЖ - Брага

Вердер - Сент-Етьєнн

Марсель - Аякс

Гамбург - Галатасарай

Манчестер Сіті - Ольборг