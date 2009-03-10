Ющенко дав ”зелене світло” Дніпропетровському аеропорту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 лютого 2009 року «Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про попередження і нейтралізацію загроз національній безпеці, пов`язаних із проблемами розвитку аеропортів України».

Контроль за виконанням цього указу глава держави поклав на секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У рішенні РНБО констатується, що Кабінетом міністрів України не виконано вимоги рішення Ради нацбезпеки і оборони від 16 травня 2008 року стосовно виведення зі складу відкритого акціонерного товариства «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» цілісного майнового комплексу аеропорту «Дніпропетровськ» та перетворення цього комплексу на державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ».

Крім того, започаткування процесу приватизації ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» стримується невиконанням Кабміном вимог підпункту 3 пункту 4 рішення РНБО від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації», що може призвести до втрати Дніпропетровськом права на проведення матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

З огляду на викладене РНБО вирішила:

1. Підпункт 10 пункту 1 рішення РНБО від 16 травня 2008 року «Про попередження і нейтралізацію загроз національній безпеці, пов`язаних із проблемами розвитку аеропортів України», введеного в дію Указом Президента України від 26 червня 2008 року № 591, викласти в такій редакції:

«10) вжити в установленому порядку заходів щодо приватизації державного пакета акцій ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», забезпечивши при цьому визначення обов`язковими умовами конкурсу з продажу пакета акцій цього відкритого акціонерного товариства, зокрема:

передачу ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» злітно-посадкової смуги, технічних засобів аеронавігаційного забезпечення польотів та земельних ділянок, на яких вони розташовані, у власність держави для створення на їх базі державного підприємства;

відшкодування державі бюджетних коштів у разі їх використання на розвиток Дніпропетровського аеропорту в рамках виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012, затвердженої постановою уряду від 22 лютого 2008 року № 107;

погашення заборгованості товариства перед кредиторами, вимоги яких внесені до реєстру вимог кредиторів ВАТ «Авіаційна компанія «Дніпроавіа», затвердженого ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11 травня 2005 року, та інвестування коштів, необхідних для виконання програми підготовки Дніпропетровського аеропорту до проведення в Україні Євро-2012».

Указ обнародуваний на офіційному сайті глави держави 6 березня.