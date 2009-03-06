У Харкові протягом року 300 назв вулиць напишуть англійською
17:29, 06 березня 2009Футбол 2012
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І відремонтують 90 фасадів
В рамках підготовки Харкова до Євро-2012 протягом 2009 року в місті передбачається оновити 300 назв вулиць українською та англійською мовами і номерних знаків будинків.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради.
Також згідно міської цільової програми до кінця року планується провести ремонт 90 фасадів житлових будинків по маршруту руху учасників та гостей чемпіонату.
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