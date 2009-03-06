Платіні дав зрозуміти, що з Києвом і Варшавою церемонитися не будуть

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ заявляє, що у разі неготовності стадіонів Києва та Варшави фінал Євро-2012 в Україні та Польщі не відбудеться.

Про це він заявив під час візиту до Молдови, повідомляє Champion.com.ua.

"Якщо стадіон у Києві не буде готовий до Євро-2012, матчі європейської першості в Україні не відбудуться”, - заявив М.ПЛАТІНІ.

"Те саме стосується і Польщі. Якщо стадіон у Варшаві не зможе прийняти матчі, чемпіонат Європи в цій країні не відбудеться. Матчі обов`язково повинні гратися в столиці країни, що приймає Євро. Сподіваюся, усе буде добре. Україна гарантувала, що матчі пройдуть у Києві", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, готовність НСК «Олімпійський» до прийому матчів Євро-2012 визначена УЄФА як обов’язкова умова для проведення чемпіонату в Україні. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі розпочалися 1 грудня 2008 року і проводяться холдинговою компанією “Київміськбуд”. Їх завершення планується на грудень 2010 року. Фінансування реконструкції здійснюється з державного бюджету України.