На трибунах “Донбас Арени” “написали” Shakhtar і Donetsk

На новому стадіоні Донецька триває активне встановлення глядацьких крісел.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Донбас Арени», сьогодні можна говорити, що ці роботи вийшли на фінішну пряму – з 50 тис. сидінь, які тут будуть змонтовані, уже готові понад 40 тисяч.

Нагадаємо, що минулого тижня на нижньому ярусі трибун кріслами був викладений перший напис SHAKHTAR. Сьогодні тут уже можна прочитати DONETSK.

Обидва слова «написані» сидіннями білого кольору. Найближчим часом трибуни стадіону обростуть кріслами повністю.