Експерти: обов’язковий медстрах в Україні до 2012 року нереальний

Плани Міністерства охорони здоров’я України щодо введення обов’язкового медичного страхування до 2012 року виглядають нереальними, пише тижневик «Коментарі:».

На думку експертів, прийняття закону й реалізація настільки масштабного проекту стане можливою лише після того, як почнеться підйом економіки й стабільно наповнюватиметься бюджет.

«Уведення обов’язкового медстрахування у настільки короткий термін може стати реальним, тільки якщо буде чітка координація дій, розуміння фінансових процесів, законодавча база. А в нинішніх умовах це малоймовірно через низку причин. Це й фінансова криза, наслідки якої Україна відчуватиме ще два-три роки, і майбутні вибори президента й до парламенту, потім Євро-2012. На мій погляд, у таких умовах уведення ОМС стане можливе лише в 2014 року», — переконаний Микола ВЕЛИЧКО, директор центру особистого страхування СК «Allianz Україна».

Крім того, експерти вважають, що система ОМС не запрацює без попереднього реформування системи охорони здоров’я у цілому. Одна з насущних проблем — оплата медичних послуг.

«Згідно зі ст. 49 Конституції України медична допомога є безкоштовною. Багато державних лікувальних закладів не мають своїх прейскурантів і відмовляються співпрацювати зі страховими компаніями, тому що не можуть прийняти гроші на законних підставах. Тому, перш ніж впроваджувати ОМС, потрібно реорганізувати лікувальні заклади й дати їм можливість самим заробляти гроші й розпоряджатися ними. Друга проблема — відсутність чітких стандартів медичної допомоги і якості лікування», — констатує Катерина ФАСТИКОВСЬКА, директор департаменту медичного страхування СК «Універсальна».

Розмови про впровадження ОМС ведуться вже, як мінімум, вісім років, відзначає тижневик «Коментарі:». За цей час у парламенті реєструвалися десятки проектів, жоден з яких так і не був схвалений. Каменем спотикання найчастіше ставало питання розподілу фінансових потоків (потенційний обсяг ринку ОМС оцінюється експертами в 15-30 млрд. грн.). У більшості документів головною й основною діючою особою ставав «грошовий мішок» - спеціалізований фонд, створений за аналогією з іншими фондами соцстраху. У той же час комерційним компаніям відводилися лише треті ролі, а найчастіше СК взагалі залишалися за бортом.

Черговий сплеск інтересу до ОМС викликаний футбольним Євро-2012.

Для гостей чемпіонату буде проблемою скористатися медичними послугами — на сьогодні в Україні не встановлено єдині стандарти надання медичної допомоги, а крім того, медичні послуги тут, як і раніше, вважаються безкоштовними. Таку дірку у законодавстві міністерство й вирішило залатати за допомогою медстрахування.