Французькі бізнесмени готові інвестувати в проекти Євро-2012

Французькі бізнесмени готові інвестувати в проекти, пов’язані з Євро-2012. Про це заявив прем`єр-міністр Французької Республіки Франсуа ФІЙОН під час зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, яка відбулася 4 березня під час робочого візиту глави українського уряду до Франції.

Як повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, під час розмови прем’єр-міністр Франції висловив готовність з боку уряду своєї країни надати всебічну допомогу Україні у підготовці до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, враховуючи той факт, що Франція має досвід проведення подібних заходів, а бізнесові кола країни готові інвестувати в проекти, пов’язані з Євро-2012.

За словами Г.НЕМИРІ, глави урядів двох держав домовилися підписати найближчим часом відповідну міжнародну угоду. Як відзначила на зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО, такий документ, можливо, буде підписаний вже у квітні, інформує Управління у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України.