Донбас готовий до юнацького Євро-2009

Донбас готовий до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2009 року з футболу серед 19-річних - юнацького Євро-2009, повідомляють в прес-службі Федерації футболу України.

Турнір восьми найкращих юнацьких збірних континенту пройде з 21 липня по 2 серпня у найбільших містах Донбасу − Донецьку та Маріуполі. Фінальний матч прийматиме донецький РСК «Олімпійський».

За інформацією Оргкомітету, вже укладені відповідні договори з готелями, де зупиняться футболісти, арбітри, співробітники УЄФА і почесні гості. Визначені і арени турніру - крім «Олімпійського» матчі проходитимуть на донецькому стадіоні «Металург», а в Маріуполі − на «Іллічівці» та «Західному».

Для підготовки до матчів командам будуть надані тренувальні бази: в Донецьку - стадіони ФК «Олімпік» і ФК «Титан», арена бази «Металурга», а в Маріуполі − стадіони «Азовець» та два тренувальних поля ФК «Іллічівець».

Командами опікуватимуться так звані вітальні комітети, сформовані на базі навчальних закладів. Жеребкування чемпіонату відбудеться 12 червня у готелі «Донбас Палас».

Організатори турніру очікують близько п`яти тисяч уболівальників, яким буде запропонована різноманітна культурна програма. Гостям Донецька і Маріуполя допоможуть півтори тисячі волонтерів.

Як повідомив перший віце-президент та виконавчий директор ФФУ Олександр Бандурко, на фінальний матч Євро-2009 має намір приїхати і президент УЄФА Мішель Платіні.