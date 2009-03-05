У Донецьку вже є технічно оснащена фан-зона до Євро-2009

У Донецьку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу серед юнаків віком 19 років Євро-2009 для уболівальників повністю технічно оснащено і розписано фан-зону в міському парку.

Про це повідомив вчора на засіданні Донецького обласного Оргкомітету Євро-2009/2012 перший заступник Донецької міської голови Микола ВОЛКОВ.

За його словами, управлінням культури і туризму міської ради спільно з управлінням культури і туризму Донецької облдержадміністрації «визначено, повністю технічно оснащено і розписано фан-зону в парку культури і відпочинку ім. Щербакова». Так, за рахунок коштів місцевого бюджету підготовлені стаціонарна сценічна конструкція, сучасна звукопосилювальна і світлова апаратура. Управлінням культури і туризму облдержадміністрації придбано два проекційні світлодіодні екрани, повідомив М.ВОЛКОВ.

Він також зазначив, що вже розроблено графік виступів творчих колективів міста і області на період проведення чемпіонату. Визначено місце розміщення виставки-продажу сувенірної продукції майстрів декоративно-прикладного мистецтва і художнього вернісажу вздовж набережної парку ім. Щербакова.

Для організації дозвілля учасників чемпіонату і гостей міста розроблено 7 туристичних маршрутів. Для проведення екскурсій залучено 5 професійних екскурсоводів Донецького обласного краєзнавчого музею зі знанням іноземних мов. В донецькому інституті туристичного бізнесу триває підготовка фахівців - екскурсоводів.

М.ВОЛКОВ повідомив, що «згідно із прогнозами УЄФА на Євро-2009 прибуде близько 5 тис. уболівальників».

Довідка УНІАН. Фінальна частина чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років Евро-2009 U-19 відбудеться цього літа в Україні, містами-господарями турніру стануть Донецьк і Маріуполь. Відкриття чемпіонату Євро-2009 намічене на 21 липня 2009 року, фінальний матч і закриття - на 2 серпня 2009 року.