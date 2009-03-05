Львів отримав ескізний проект пасажирського терміналу аеропорту

На засіданні Львівської обласної містобудівної ради 3 березня був розглянутий та в цілому схвалений ескізний проект будівництва пасажирського терміналу «Міжнародного аеропорту «Львів», розроблений компанією «Тебодін Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, проект вже доопрацьований розробником відповідно до зауважень, висловлених спеціалістами погоджувальних служб області та міста під час його попереднього представлення 18 лютого.

Зокрема, максимально враховано потреби людей з обмеженими фізичними можливостями, а також необхідність створення 900 місць для відкритого паркування автотранспорту та критий паркінг на 400 місць.

Замовнику проекту, аеропорту «Львів», та проектанту доручено узгодити усі рішення на стадії «Проект» та «Робочий проект» з Мінтрансзвязку, Мінрегіонбудом, МНС, МОЗ, МВС, СБУ, Держмитслужбою, Держприкордонслужбою, інститутом «Украеропроект», відповідними службами Львівської міської ради.

Стадію «Ескізний проект» виконано відповідно до графіку підготовки об’єктів ЄВРО-2012, погодженого з УЄФА. Наступну стадію («Проект») передбачено завершити до 17 квітня.