Львівські готелі перевірить моніторингова група

Впродовж березня готелі Львова та області, внесені до Генерального плану з інфраструктури розміщення, перевірить спеціально створена моніторингова група.

Її основним завданням буде перевірка та сертифікація послуг, які надають готелі, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради.

Як зазначив директор Департаменту Євро-2012 Олег Засадний, аналіз українських вимог стандартизації готелів показав, що вітчизняне законодавство передбачає більшість тих стандартів, які хоче бачити в Україні УЄФА. Тому завдання готелів лише дотримуватися українських стандартів, а також звернути увагу на незначні особливості, які вимагає УЄФА.

Крім того, в ході перевірки готелів, запланованих до реконструкції, фахівці сподіваються відстежити, наскільки плани реконструкції збігаються з вимогами УЄФА та порекомендувати внести виправлення ще на стадії проекту.

До складу моніторингової групи увійдуть представники департаменту «ЄВРО 2012» міської ради, управління містобудування архітектури та просторового розвитку Львівської ОДА, а також служби, які сертифікують конкретні готельні послуги – Львівський регіональний державний центр стандартизації, метрології та сертифікації, обласна санітарно-епідеміологічної служба, управління МНС у Львівській області та Служба безпеки України у Львівській області.