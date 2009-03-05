Маркевич і Сьомін про матч у Харкові

Як повідомляв УНІАН, вчора в матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст на своєму полі поступився київському Динамо з рахунком 0:2. На післяматчевій прес-конференції головні тренери команд проаналізували перший з трьох очних поєдинків лідерів українського чемпіонату.

Мирон Маркевич : «У нас були проблеми зі складом. Олійник грати не міг, а Девіч, на жаль, захворів. Ми практично без нападу грали. Ось і результат. Один Жажа не зміг зробити нічого. Звідси і всі наші біди. Не змогли ми виставити оптимальний склад. Рівна гра, але Динамо використало свої напівмоменти... Вся боротьба попереду!».

Під час матчу у харківських уболівальників явно накопичилося багато запитань до суддів. Проте тренер Металіста відмовився коментувати суддівство.

«Наші футболісти – професіонали, тому я не бачу особливої проблеми в цьому. Попереду у нас гра з ФК "Львів", я сподіваюся, гравці налаштуються на неї належним чином. Треба рухатися вперед, немає сенсу озиратися назад. Ця гра закінчилася.», - відзначив Маркевич.

Юрій Сьомін : «Відкриття чемпіонату для нас було напруженим і нервовим. Грали рівні команди, в першому таймі при «стандарті» удача була на нашому боці. Надалі нам було легше, бо Металісту довелося відіграватися, Команда розкрилася і у нас було багато зон, простору. Наша команда добре виглядала фізично, і я вдячний хлопцям за виконану роботу”.

Про суддівство тренер Динамо теж вважав за краще не говорити:

«Є інспектор – він і відповість. Ви знаєте, що, напевно, я скажу щось на свій бік...

Всі були незадоволені, але подивіться повтор, м`яч був на півметра у воротах. Дивіться повтори, потім ставте питання», - сказав Сьомін.

За матеріалами ФК Металіст