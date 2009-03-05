Результати 28-го туру англійської Прем`єр-ліги

Тоттенхем виграє з великим рахунком

Закінчився 28-й тур англійської Прем`єр-ліги Манчестер Сіті - Астон Вілла 2:0 (Елано 24 пен., Райт-Філіпс 89) Ньюкасл - МЮ 1:2 (Ловенкрандс 8 - Руні 20, Бербатов 56) Сток Сіті - Болтон 2:0 (Бітті 14, Фаллер 73) Віган - Вест Хем 0:1 (Коул 34) Блекберн - Евертон 0:0 Фулхем - Халл Сіті 0:1 (Манучо 90) Тоттенхем - Міддлсбро 4:0 (Кін 9, Павлюченко 14, Леннон 40, 79) Нагадаємо, що напередодні зіграли: Портсмут - Челсі 0:1 (Дрогба 79) Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39) Ліверпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65) Становище в таблиці 1 МЮ 65 очок (гра у запасі) 2 Челсі 58 3 Ліверпуль 58 4 Астон Вілла 52 5 Арсенал 49 6 Евертон 45 7 Вест Хем 39 8 Манчестер Сіті 35 9 Віган 35 10 Фулхем 34 (гра у запасі) 11 Болтон 33 12 Халл Сіті 32 13 Тоттенхем 31 (гра у запасі) 14 Сандерленд 31 (гра у запасі) 15 Сток Сіті 29 16 Ньюкасл 28 17 Портсмут 28 (гра у запасі) 18 Блекберн 27 (гра у запасі) 19 Міддлсбро 26 20 Вест Бромвич 22

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