Металіст-Динамо: раунд перший - 0-2
09:35, 05 березня 2009Футбол 2012
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До зустрічі 12-го!
Відбувся перший матч трираундового протистояння двох кращих на сьогоднішній день футбольних клубів України, які завершили 18-й тур Чемпіонату країни з футболу. У Харкові Металіст зустрівся з київським Динамо. Перемога на користь гостей.
Металіст - Динамо 0:2 (Михалик 17, Кравець 67).
Становище в таблиці чемпіонату
1 Динамо 46
2 Металіст 37
3 Ворскла 36
4 Металург Д 34
5 Шахтар 34
6 Металург З 30
7 Дніпро 25
8 Карпати 22
9 Зоря 21
10 Кривбас 20
11 Арсенал 17
12 Чорноморець 14
13 Таврія 14
14 ФК Львів 13
15 Іллічівець 12
16 ФК Харків 9
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12 і 19 березня Динамо і Металіст знову зустрінуться, цього разу в розіграші 1/8 Кубка УЄФА, відповідно, в Києві та Харкові.
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