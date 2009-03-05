Металіст-Динамо: раунд перший - 0-2

Відбувся перший матч трираундового протистояння двох кращих на сьогоднішній день футбольних клубів України, які завершили 18-й тур Чемпіонату країни з футболу. У Харкові Металіст зустрівся з київським Динамо. Перемога на користь гостей.

Металіст - Динамо 0:2 (Михалик 17, Кравець 67).

Становище в таблиці чемпіонату

1 Динамо 46

2 Металіст 37

3 Ворскла 36

4 Металург Д 34

5 Шахтар 34

6 Металург З 30

7 Дніпро 25

8 Карпати 22

9 Зоря 21

10 Кривбас 20

11 Арсенал 17

12 Чорноморець 14

13 Таврія 14

14 ФК Львів 13

15 Іллічівець 12

16 ФК Харків 9

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12 і 19 березня Динамо і Металіст знову зустрінуться, цього разу в розіграші 1/8 Кубка УЄФА, відповідно, в Києві та Харкові.