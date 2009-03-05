В Донецьку підрахували бюджет Євро-2009 - 13 млн. грн.

Бюджет проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років Євро-2009, який пройде з 21 липня по 2 серпня в Донецькій області, сформовано в обсягу 13 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні Донецького обласного Оргкомітету Євро-2009/2012 голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

«Бюджет Євро-2009 сформовано, його витратна частина становить приблизно 13 млн. грн. Джерела визначено, бюджет збалансовано з доходів і витрат, враховуючи некомерційну мету турніру», - сказав він.

А.БЛИЗНЮК пояснив, що «основні витрати організації турніру будуть на розміщення в готелях делегацій команд і представників УЄФА, на оренду стадіонів і тренувальних полів, на транспортне забезпечення». Він констатував, що в цьому напрямі вже виконано певну роботу: «На сьогодні підписано договори з основним стадіоном Євро-2009 - РСК «Олімпійський» і готелем «Атлас», де будуть розміщені: штаб квартира чемпіонату, 4 команди і персонал УЄФА». Договори щодо інших готелів і стадіонів «також у роботі, але в тижневий термін повинні бути підписані», відзначив А.БЛИЗНЮК.

У свою чергу, присутній на засіданні в Донецьку перший віце-президент Федерації футболу України Олександр БАНДУРКО повідомив, що «УЄФА вже готова фінансувати цей турнір». Він наголосив: «Бюджет практично прийнято - це близько 600 тис. євро УЄФА віллє в Донецький регіон».

Довідка УНІАН. Фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років Євро-2009 U-19 відбудеться цього літа в Україні, містами-господарями турніру стануть Донецьк і Маріуполь. Відкриття чемпіонату Євро-2009 намічено на 21 липня 2009 року, фінальний матч і закриття - на 2 серпня 2009 року.