Сьогодні - 1-а зустріч трираундового протистояння Динамо і Металіста

Останнім матчем 18 туру чемпіонату України стане сьогоднішня зустріч лідерів – «Металіста» і «Динамо». Після виходу обох команд до 1/8 фіналу Кубка УЄФА футбольний березень пройде під знаком протистояння найсильніших харківського і київського клубів.

Обидві команди добре відпочили після матчів у єврокубках. Динамівці в п’ятницю отримали вихідний, а в решту днів проводили по одному вечірньому тренуванню. Вихід до наступного раунду Кубка УЄФА зняв із гравців і тренерів напругу, яка була перед матчами з «Валенсією», зазначають у прес-службі київського клубу.

В останній день періоду заявок, 28 лютого, «Динамо» повернуло до своїх лав Віталія Мандзюка. В другій половині минулого року захисник на правах оренди виступав за столичний «Арсенал». Гра Мандзюка в команді Олександра Заварова не викликала нарікань, а головна причина повернення футболіста до «Динамо» - проблеми в обороні у Юрія Сьоміна. Через травми Діакате та Юссуфа довелося перебудовувати раніше награні редути, що надійності ніяк не додало. Мандзюк може зіграти як центрального, так і правого захисника, проте своє вміння це зробити в нинішньому сезоні зможе продемонструвати лише на внутрішній арені. До заявки на Кубок УЄФА Мандзюка, так само як і Асатіані, який повернувся до команди раніше, внести не встигли.

Навряд чи стартовий склад «Динамо» в Харкові зазнає істотних змін у порівнянні з повторною грою з «Валенсією». Напевно до складу повернеться Мілевський, замінивши одного з півзахисників. Як і раніше, заліковує хворий «ахілл» найкращий бомбардир команди Бангура, ще не готовий Нінкович. Невелика вірогідність довгоочікуваної появи на полі Гільєрме. Навряд чи Юрій Сьомін буде ризикувати здоров’ям новачка, не давши йому повністю залікувати травму.

Матч «Металіст» - «Динамо» відбудеться сьогодні на харківському ОСК «Металіст». Початок о 18.00. Телетрансляцію матчу дивіться на Першому національному.