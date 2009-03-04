Львівщина запрошує російських інвесторів

Львівщина готова підтримувати російських інвесторів, які мають намір співпрацювати з місцевими компаніями, та запрошує їх взяти участь у реалізації проектів Євро-2012.

Про це заявив заступник голови Львівської ОДА Сергій Таратута, який очолював делегацію області на офіційній зустрічі з радником-посланником посольства РФ в Україні Євгеном Пантелєєвим, що відбулася 3 березня у Львові.

«Ми готові забезпечити абсолютну підтримку російським інвесторам, а також тим, хто хоче співпрацювати із місцевими компаніями. Ми могли б поглиблювати співпрацю у сфері транскордонного співробітництва, проектів до Євро-2012, а також в контексті проектів, що стосуються Карпатського регіону», - сказав С.Таратута. Він повідомив, що близько 10% товарообігу області – це товарообіг саме з Росією.

Зі свого боку, російська сторона зауважила, що метою їх візиту на Львівщину є зондування інвестиційного клімату регіону. «Ми зацікавлені у створенні спільних підприємств, співпраці малого і середнього бізнесу, а також спільних проектів в галузі сільськогосподарського виробництва, харчової промисловості та сфери послуг”, - зазначив торговий представник РФ в Україні Сергій Іванов. Він додав, що також цікавим є «оживити» підписані раніше міжрегіональні угоди про співпрацю – тобто, активізувати міжрегіональне співробітництво.

Продовжуючи останню тезу, Генеральний консул РФ у Львові Євген Гузєєв зазначив, що Санкт-Петербург та Ленінградська область готові до співробітництва з Львівщиною і запрошують делегацію Львівської ОДА відвідати їх з офіційним візитом. «Зараз благодатна пора для того, аби вкладати інвестиції в економіку Львівщини. Тому місцева влада має бути зацікавленою у тому, щоб російський капітал приходив», - наголосив генконсул.