Результати 28-го туру англійської Прем`єр-ліги

Челсі, Ліверпуль і Арсенал виграли

Закінчилися перші три матчі 28-го туру англійської Прем`єр-ліги Портсмут - Челсі 0:1 (Дрогба 79) Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39) Ліверпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65) Нагадаємо, що сьогодні грають: Блекберн - Евертон Тоттенхем - Міддлсбро Фулхем - Халл Сіті Віган - Вест Хем Манчестер Сіті - Астон Вілла Ньюкасл - МЮ Сток Сіті - Болтон

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