Тимошенко запропонує Франції інвестувати в підготовку до Євро-2012

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні під час робочого візиту до Франції в рамках обговорення питань приходу в Україну французького капіталу, особливу увагу приділить інвестиціям у проекти Євро-2012.

Про це повідомив член парламентського комітету у закордонних справах, бютівець Андрій ШКІЛЬ, передає “Радіо Свобода”.

Парламентар наголосив, що Україна відкрита до інвестиційних проектів Франції. І особливо наша країна зацікавлена у приході відомих французьких брендів, зокрема у сфері будівництва залізничних доріг.

“Ми готові обговорювати, особливо на тлі Євро-2012, втілення проектів щодо будівництва реально швидкісних доріг. Це важливий аспект входження України до європейського, хоча б економічного простору", - сказав А.ШКІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні вирушила з одноденним робочим візитом до Франції.

У ході візиту вона проведе зустрічі з Президентом Французької Республіки Ніколя САРКОЗІ та прем`єр-міністром Франції Франсуа ФІЙОНОМ.

Також під час перебування у Франції Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з міністром економіки, промисловості та зайнятості Крістін ЛАГАРД.