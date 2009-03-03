Колишній нападаючий збірної Бразилії і клубу «Сантос» ПЕЛЕ пішов на пенсію.

Як передає радіостанція "Эхо Москвы", він повідомив, що офіційно став пенсіонером у жовтні минулого року – через 32 роки після закінчення спортивної кар`єри.

Тепер ПЕЛЕ, визнаний ФІФА найкращим футболістом ХХ століття, щомісяця одержуватиме близько 1300 доларів і зможе «купувати квитки в кіно за півціни і безплатно їздити на автобусі».

ПЕЛЕ (Pele, справж. ім`я – Едсон Арантіс ду Насіменту, Edson Arantes Do Nascimento) (народився 1940р.) – видатний бразильський спортсмен, найзнаменитіший в історії футболіст (нападаючий), який за свої успіхи і феноменальну майстерність одержав неофіційний титул Короля футболу. Багатократний чемпіон штату Сан-Паулу, володар Кубка Бразилії, Кубка Лібертадорес і Міжконтинентального кубка. Чемпіон США. Триразовий чемпіон світу. Абсолютний рекордсмен по кількості голів, забитих за певний період.

Секрет майстерності Пеле криється в його феноменальних фізичних даних і величезній працьовитості. Відомо, що на піку своєї спортивної кар`єри він пробігав 100-метрову дистанцію менше, ніж за 11 сек, тим самим зовсім небагато поступаючись показникам професійних легкоатлетів-спринтерів, і, володіючи не найбільшим за футбольними мірками, ростом (1,73) стрибав у висоту на 2 м. Проведені свого часу спеціальні дослідження показали також, що у Пеле дуже широкий кут зору - це дозволяло йому швидко оцінювати постійно зміну ситуації на полі і ухвалювати оптимальне рішення.

Пеле забив 1281 офіційно зареєстрований гол. Найрезультативнішим в його біографії став 1959: 127 голів. На рахунку кращого в історії світового футболу бомбардира 92 хет-трики, 30 матчів, де він забив по чотири м`ячі, і не менше 6 ігор (футбольна статистика не завжди досконала), в ході яких Пеле провів по п`ять голів. Ще одне своєрідне досягнення Король футболу встановив у 1964, забивши в одному матчі 8 голів у ворота «Ботафаго».

Свій ювілейний – тисячний – гол Пеле провів 19 листопада 1969 р. з пенальті в матчі «Сантоса» проти «Васко да Гама». Міністерство зв`язку Бразилії випустило у зв`язку з цим поштову марку – єдину в світі, присвячену індивідуальному досягненню окремого футболіста, а в «Сантосі» 19 листопада щорічно святкується як «День Пеле».

У 1999 МОК назвав Пеле найвидатнішим спортсменом сторіччя (хоча той жодного разу не брав участі в Олімпійських іграх), а ФІФА визнав його кращим футболістом XX століття.