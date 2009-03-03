Відбувся матч Іллічівець - Шахтар

У п`ятірці лідерів стає затісно

Відбувся передостанній матч 18-го туру Чемпіонату України з футболу: Іллічевець - Шахтар 1:2 (Кашевський 52 - Гай 22, Срна 82). Склади команд : «Іллічівець»: Шуховцев (к), Солянік, Воробей, Кривошеєнко, Савін, Кашевскі, Сітнік (Бяганскі, 86), Чучман, Ліма, Кірільчик, Нефедов Запасні: Глущенко, Камдем, Мірошник, Петрович, Чорний, Грігорік В.о головного тренера: Ілля Близнюк «Шахтар»: Пятов, Срна (к), Кучер, Іщенко (Чижов, 46), Шевчук, Гай, Хюбшман, Жадсон, Вілліан, Ілсіньо (Селезньов, 56), Адріано (Морено, 70) Запасні: Худжамов, Федецький, Дуляй, Левандовскі. Головний тренер: Мірча Луческу Попередження: Кірільчик (39), Савін (63), Воробей (80) Арбітр: Олег Зубарев (Слов`янськ) Тепер у Динамо 43 очки, Металіста - 37, Ворскли - 36, а у Металлурга Д і Шахтаря - по 34 очки.

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