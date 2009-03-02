Ющенко вимагає від уряду план із підготовки Євро-2012 на цей рік

Президент України Віктор ЮЩЕНКО категорично вимагає від уряду у двадцятиденний строк розробити і схвалити комплексний план заходів із підготовки Євро-2012 у поточному році.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні на засіданні Координаційної ради з питань підготовки України до Євро-2012. На захід була запрошена також прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, однак вона не взяла участі у засіданні.

«Досі проект Євро-2012 не має затвердженого урядом комплексного плану заходів на 2009 рік. Водночас це базова умова для встановлення масштабів витрат», - підкреслив Президент.

Глава держави наголосив, що виконання завдань із підготовки до Євро-2012 є одним із центральних пріоритетів як центральної, так і місцевої влади.

У своєму виступі Президент зосередив увагу на проблемних питаннях, які сьогодні потребують вирішення. Насамперед, за його словами, це спорудження спортивної інфраструктури.

В.ЮЩЕНКО звернув увагу на підготовку стадіонів у Києві та Львові. «Досі відсутня організаційна структура управління проектом будівництва львівського стадіону. Експерти вважають, що існуючий кошторис недостатній», - зауважив, зокрема, Президент.

Щодо Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві, то В.ЮЩЕНКО підкреслив, що серед проблемних питань - подорожчання кошторису та невідповідність стадіону вимогам УЄФА щодо безпеки на час проведення чемпіонату. «Досі Міністерство сім`ї, молоді та спорту і Київська міська державна адміністрація не врегулювали питання підготовки прилеглої до стадіону території, зокрема щодо прав власності на земельні ділянки», - зауважив глава держави.

Також, як наголосив В.ЮЩЕНКО, не розв`язано питання передачі від Міноборони у власність територіальної громади Одеси стадіону СКА та Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту майнового комплексу військового містечка №1 у селі Гореничі Києво-Святошинського району.

Говорячи про транспортну інфраструктуру, Президент наголосив, що проблемним питанням залишається підготовка аеропортів у Дніпропетровську та Львові. Глава держави просить представників уряду доповісти про вжиті заходи.

Особливої уваги глава держави надав проблемам із розбудовою інфраструктури розміщення. За його словами, вже сьогодні можна говорити про наявний високий ризик незавершення будівництва 8 п`ятизіркових, 2 чотиризіркових, 4 тризіркових готелів. «Просив би, в тому числі місцеву владу, з`ясувати всі обставини навколо цих проблем», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, наразі існує потреба у спрощенні дозвільних процедур для суб`єктів господарювання. Він звернувся з проханням до уряду спільно з місцевими органами вжити заходів для вирішення цього питання.

Водночас В.ЮЩЕНКО констатував, що остання інспекція УЄФА однозначно вказала на відчутні зрушення у підготовці України до проведення Євро-2012.

«Україна абсолютно відповідально ставиться до реалізації цього проекту. Ми розглядаємо цей проект не як виключно національний. Це є проект континентальний», - заявив В.ЮЩЕНКО.