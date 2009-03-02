Тренера кращого саудівського клубу вишлють з країни

Керівники Саудівської Аравії дали вказівку вислати з країни румунського тренера провідного саудівського футбольного клубу "Аль-Хіляль" Аоларіо Кузміна за негідну поведінку після одного з футбольних матчів в Ер-Ріяді, повідомляє РІА “Новости”.

Кузмін після матчу зірвав з себе і кинув на землю футболку клубу, а також відмовився піднятися на трибуну важливих гостей і "негідно поводився" щодо поліцейського наряду і організаторів змагань.

За "нешанобливе ставлення" до майки футбольного клубу, на якій зображений портрет саудівського наслідного принца Султана ібн Абдель Азіза, і "негідну поведінку" на стадіоні син колишнього короля Фахда принц Султан ібн Фахд, який очолює саудівську федерацію футболу, розпорядився вислати Кузміна з королівства і заборонити йому надалі тренерську роботу з будь-яким футбольним клубом країни, повідомляє видання.

На сторінках газети "Ер-Ріяд" тренер кращої саудівської футбольної команди приніс вибачення керівництву федерації і клубу і пояснив свою поведінку на стадіоні "перевтомою і реакцією на відмову представників федерації пустити на трибуну кількох футболістів, що побажали вітати керівника федерації принца Султана ібн Фахда".