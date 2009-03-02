Результати 27-го туру англійської Прем`єр-ліги
08:53, 02 березня 2009Футбол 2012
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Астон Вілла втрачає виграш
Закінчилися матчі 27-го туру англійської Прем`єр-ліги
Халл Сіті - Блекберн 1:2 (Ашбі 79 - Уорнок 34, Эндрюс 37)
Вест Хем - Манчестер Сіті 1:0 (Коллісон 71)
Болтон - Ньюкасл 1:0 (Гарднер 47)
Астон Вілла - Сток Сіті 2:2 (Петров 44, Кар`ю 78 - Шоукросс 87, Уїлан 90)
Нагадаємо, що напередодні зіграли
Евертон - Вест Бромвич 2:0 (Кахілл 36, Саа 70)
Арсенал - Фулхем 0:0
Челсі - Віган 2:1 (Террі 24, Лемпард 90 - Капо 82)
Міддлсбро - Ліверпуль 2:0 (Шанлі 63 - Алонсо 32 автогол)
Завершальні матчі цього туру відбудуться 7 березня (Сандерленд - Тоттенхем) і 22 квітня (МЮ - Портсмут).
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