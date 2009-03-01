Україна і Польща не планують змінювати формулу проведення Євро

Уряди України та Польщі не планують звертатися до УЄФА щодо зміни формули проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року з "4 плюс 4" на "3 плюс 3".

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Іван Васюник 27 лютого на спільній прес-конференції з польським міністром спорту і туризму Мирославом Джевецьким у Польщі, повідомили УНІАН у прес-службі українського віце-прем`єра.

"Позиція УЄФА і Мішеля Платіні є зрозумілою - вони розглядають проект Євро-2012 як "чотири плюс чотири". Наші плани можуть змінитися лише за єдиної умови, коли уряди обох країн у зв`язку з кризою, погодяться на зміну формули на "три плюс три". Але уряди України і Польщі не планують удаватися до таких змін", – сказав І.Васюник.

Він зауважив, що підготовка всіх українських стадіонів відбувається за графіком, і до кінця цього року в Україні будуть підготовлені три спортивні арени.

Водночас, міністр спорту і туризму Польщі М.Джевецький нагадав, що Євро-2012 є українсько-польським проектом, і обидві країни продовжують спільно до нього готуватися.