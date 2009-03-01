ФІФА випробує систему з п`ятьма арбітрами

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) схвалила проведення експерименту з п`ятьма арбітрами, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Аssociated Press.

За нині чинними правилами, кожну зустріч обслуговують головний арбітр, який постійно перебуває на полі, і двоє лайнсменів. Наступного сезону буде випробуваний варіант із залученням ще двох рефері, кожний з яких розташовуватиметься за воротами і стежитиме за ситуацією в штрафному майданчику. Футбольні асоціації Італії і Франції вже висловили зацікавленість у проведенні такого експерименту в своїх чемпіонатах.

Водночас були відхилені інші пропозиції щодо зміни правил: четверта заміна в разі додаткового часу, збільшення тривалості перерви між таймами з 15 до 20 хвилин, а також тимчасові видалення гравців з поля (так звана оранжева картка).