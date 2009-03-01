Донецьку покажуть надані УЄФА фотографії

У Донецьку до чемпіонату Європи з футболу серед юнаків Євро-2009 відкрилася виставка фотографій, наданих УЄФА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради, фотовиставка носить назву «Команда нового покоління», налічує понад 30 унікальних фотографій, наданих УЄФА. На фото відображено яскраві моменти молодіжних турнірів минулих років, юні футболісти, імена яких вже сталі відомі тисячам футбольних уболівальників.

Організатори виставки впевнені, що фотовиставка не залишить байдужими дійсних цінителів і справжніх уболівальників футболу.

Довідка УНІАН. Фінальна частина чемпіонату Європиз футболу серед юнаків до 19 років Евро-2009 U-19 відбудеться цього літа в Україні, містами-господарями турніру стануть Донецьк і Маріуполь.