Результати 18-го туру чемпіонату України з футболу

Ворскла рветься в лідери

Пройшли три матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу. Металург З - Зоря 2:1 (Силюк 45, Невмивака 90 - Джихані 30) Ворскла - Таврія 1:0 (Бойко 56) Дніпро - ФК Львів 1:1 (Лисицький 47 - Ільків 10) Нагадаємо, що напередодні зіграли Металург Д - Кривбас 1:1 (Даниловський 55 - Костишин 80) Сьогодні грають Арсенал - ФК Харків і Карпати - Чорноморець, післязавтра Іллічівець - Шахтар. На 4 березня календар чемпіонату передбачив зустріч... Металіст - Динамо.

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