Україна - на 3-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Успішний виступ українських клубів в Кубку УЄФА, природно, відобразився і на таблиці коефіцієнтів УЄФА. На даний момент Україна займає в ній 10 місце, що дозволяє виставити на наступний сезон 2 клуби в Лігу чемпіонів (чемпіон потрапляє безпосередньо в груповий раунд) і 3 в Лігу Європи (реформований Кубок УЄФА).

Але від Португалії, що йде на 9 місці, Україну відокремлює всього 0.41 бала. Це означає, що вже в наступній стадії Єврокубків ці країни можуть помінятися місцями.

У сезоні 2008/2009 зусиллями українських команд коефіцієнт країни вже складає рекордні 10.625 бала. За цим показником Україна програє тільки Англії і Іспанії, у яких 11.222 і 11.187 відповідно, але і клубів, які ці очки в таблицю заробляють, у них залишилося більше - 5 і 4.

За останні чотири роки це найкращий показник для українських клубів. Останній раз так вдало в Європі вони виступали в сезонах 2004/2005 років. Тоді Україна мала показник 8.100 бала.

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