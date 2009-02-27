У Львові для будівництва доріг треба викупити 50 земельних ділянок

Для будівництва транспортних магістралей до Євро-2012 владі Львова необхідно викупити майже півсотні земельних ділянок, які є у власності або користуванні.

“Інвентаризацію усіх землекористувачів у межах проектованих доріг вже проведено, їм надіслано листи-попередження з проханням прийти до міськради задля обговорення процедури вивільнення”, - повідомив “Німецькій хвилі” заступник голови міського Управління з регулювання земельних відносин Ігор ГУМЕНЧУК.

За його словами, землі вилучатимуть у громадян для суспільних потреб, і цю процедуру прописано законом.

“Місто проведе експертну оцінку ділянок і запропонує власнику ціну для викупу або варіант заміни ділянки на рівноцінну. Законодавство передбачає такий варіант, коли одній особі заміняють земельну ділянку на таку ж у іншому районі Львова”, - зауважив І.ГУМЕНЧУК.

Водночас представник міської влади зауважив, що процедура вилучення непроста і можуть виникати непорозуміння, в основному через ціну, до того ж, законодавство прописане нечітко.

“Щоб не виникало проблем, місто проводитиме широку роз’яснювальну роботу. У випадках незгоди власників ділянки вивільнятимуть через суд”, - пояснив І.ГУМЕНЧУК і додав, що процедуру необхідно завершити до кінця 2009 року.