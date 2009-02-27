Посол Польщі: у виборі міст УЄФА має дотримуватися паритету

Надзвичайний і Повноважений посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ сподівається, що у виборі міст, де проходитимуть матчі Євро-2012 УЄФА дотримуватиметься паритету між двома державами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявив журналістам сьогодні, коментуючи повідомлення окремих польських ЗМІ, які з посиланням на міністра спорту Польщі заявляли про те, що Україна має делегувати лише два міста для проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Я дуже щасливий, що це не ми – не Польща, не Україна – будемо обирати міста, де проводитимуться матчі Чемпіонату Євро-2012», - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, зазначивши, що це є виключною прерогативою УЄФА.

Водночас посол зауважив, що у виборі міст між двома країнами має бути дотриманий принцип паритету. «Але якщо, звичайно, ці міста будуть готовими», - сказав він.

Попри таку висловлену думку, посол зазначив, що було б непогано, якби Польща могла делегувати 6 міст для проведення матчів Чемпіонату. «У Польщі?.. У Польщі ми хотіли б, щоб усі шість міст були господарями», - сказав він, зазначивши, що сьогодні, на його думку, найбільш якісно і активно підготовка до Євро-2012 триває у Варшаві, Гданську, Познані, Вроцлаві та Кракові.