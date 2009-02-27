Сьомін: напевно, доля віддала нам борг

Як повідомляв УНІАН, учора київське "Динамо" здобуло путівку до 1/8 Кубка УЄФА. Юрій Сьомін на післяматчевій прес-конференції не приховував своєї радості:

"Ми дуже раді, що в складній грі із сильною командою, яка має в своєму розпорядженні блискучих футболістів, ми змогли здобути загальну перемогу. Причому це було зроблено, коли нам не вистачає ігрової практики і достатньо фізичних кондицій. Саме тому я вдвічі щасливий, оскільки за півтора минулих місяці мої підопічні виконали величезну роботу", - каже Сьомін.

На думку тренера, іспанська "Валенсія" була найсильнішим суперником у цьому розіграші: "Доля була до нас суворою, і нам випала найсильніша команда в Кубку УЄФА. Чесно кажучи, коли генеральний директор Резо Чохонелідзе їхав на жеребкування, я йому сказав: «Тільки щоб «Валенсія» нам не попалася!». Склалося ж усе навпаки, і зараз ми щасливі, що вдалося пройти до наступного раунду".

Той факт, що три українські команди пройшли до наступного етапу Кубка УЄФА, Сьомін прокоментував так: "Я би сказав, що рівень української ліги зростає з кожним роком. А успіх наших трьох команд означає, що ми не маємо принижувати свій національний футбол. Футбол у нас є, достатньо високого рівня, і ми рухаємося вперед".

За словами тренера, березневі матчі теж, очевидно, не стануть для "Динамо" легкою прогулянкою: "Я гадаю, чим далі – тим буде складніше".

На запитання, чи можна стверджувати, що сьогодні був найщасливіший день для вас цього року, тренер відповів:

"Поза сумнівами, оскільки не кожному тренерові вдається зіграти й обіграти «Валенсію». Не кожному тренеру чи гравцю вдається зіграти проти зірок світової величини. Ми з честю вийшли з цього поєдинку, і звичайно ми щасливі. Але я також хотів би пригадати наші матчі в Лізі чемпіонів... Напевно, доля віддала нам борг за ті матчі, адже ми, за великим рахунком, по грі нікому із суперників по групі не програли. А якби десь трохи пощастило, то могли б і пройти до плей-офф".

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)