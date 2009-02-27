Результати матчів Кубка УЄФА
Динамо, Шахтар і Металіст в 1/8!
Учора відбулися матчі у відповідь 1/16 Кубка УЄФА, в яких усі три українські клуби вийшли в наступний етап турніру.
Металіст - Сампдорія 2:0 (Валяєв 29, Коельо 39). Перший матч - 1:0
Валенсія - Динамо 2:2 (Марчена 44, дель Орно 54 - Кравець 34, 74) - 1:1
Тоттенхем - Шахтар 1:1 (Сантос 55, Фернандіньо 86) - 0:2
ЦСКА - Астон Вілла 2:0 (Жирков 61, Лав 90) - 1:1
Штутгарт - Зеніт 1:2 (Гебхарт 80 - Семшов 43, Файзулін 86) - 1:2
Удінезе - Лех 2:1 (Пепе 57, ді Натале 90 - Ренгіфо 12) - 2:2
Гамбург - Неймеген 1:0 (Оліч 9) - 3:0
Галатасарай - Бордо 4:3 (Туран 43, 65, К`юелл 45, Сариоглу 88 - Бельон 1, Шамах 74, Кавенагі 75) - 0:0
Твенте - Марсель 0:1 (Арфа 24) за пенальті 6:7 - 1:0
Аякс - Фіорентіна 1:1 (Леонардо 88 - Джилардіно 61) - 1:0
Стандард - Брага 1:1 (Мбокані 79 - Агуйяр 88) - 0:3
Вольфсбург - ПСЖ 1:3 (Хасебе 63 - Льюїндула 38 пен., 74, Ротен 59) - 0:2
Сент-Етьєнн - Олімпіакос 2:1 (Пейє 44, Ілан 57 - Гонсалес 75) - 3:1
Мілан - Вердер 2:2 (Пірло 26 пен., Пато 33 - Пісарро 68, 78) - 1:1
Манчестер Сіті - Копенгаген 2:1 (Белламі 73, 80 - Вінгаард 90) - 2:2
Депортіво - Ольборг 1:3 (Серхіо 38 - Шелтон 41, Йоханссон 44, Еневольдсен 45) - 0:3
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До однієї восьмої пройшли обидва російські клуби - ЦСКА і Зеніт.
Франція представлена в 1/8 трьома командами (Марсель, ПСЖ, Сент-Етьєнн) при втраті Бордо в украй напруженому матчі; Німеччина - двома (Гамбург і Вердер) при втраті Вольфсбурга і Штутгарта. Майбутній суперник Зеніту - Удінезе - єдиний "італієць", що залишився з чотирьох: не пройшли Мілан, Фіорентіна і Сампдорія.
Одна команда з трьох залишилася у Англії (Манчестер Сіті), одна з двох у Голландії (Аякс) і Данії (Ольборг), одна у Португалії (Брага) і одна у Туреччини (Галатасарай).
Не пройшли через 1/16 обидва іспанські клуби, бельгійський, польський і грецький.
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12 березня в 1/8 Кубка УЄФА зустрінуться
Динамо - Металіст
ЦСКА - Шахтар
Удінезе - Зеніт
ПСЖ - Брага
Вердер - Сент-Етьєнн
Марсель - Аякс
Гамбург - Галатасарай
Манчестер Сіті - Ольборг