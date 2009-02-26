Динамо, Шахтар і Металіст сьогодні змагаються за путівки в 1/8 Кубка УЄФА

Київське “Динамо”, донецький “Шахтар” і харківський ”Металіст” сьогодні проведуть матчі-відповіді в рамках розіграшу 1/16 фіналу Кубка УЄФА.

Так, “Динамо” гратиме на виїзді – в Іспанії українські футболісти зустрінуться з “Валенсією” на її стадіоні "Месталья". Після першої зустрічі у Києві команди розійшлися з рівним рахунком – 1:1. Поразка означатиме припинення участі в боротьбі за Кубок УЄФА, другому за престижністю футбольному турнірі Європи. Початок матчу о 22.30 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі "Інтер".

“Шахтар” також проведе матч у гостях – у Лондоні “гірники” зійдуться у двобої з місцевим "Тоттенхемом”. Перша зустріч команд у Донецьку завершилася рахунком 2:0 на користь господарів. Матч-відповідь між «Тоттенхемом» і «Шахтарем» можна побачити в прямому ефірі на телеканалах «Україна», «Футбол» і ОТК «Спорт». Початок мовлення зі стадіону «Уайт Харт Лейн» - о 21.55.

“Металіст” гратиме з генуезькою “Сампдорією” вдома, у Харкові. Перша зустріч команд в Італії завершилася з мінімальною перевагою на користь харків’ян – 1:0. Зустріч розпочнеться о 19.00. Пряма трансляція з Харкова на телеканалі УТ-1.

Як повідомляв УНІАН, лише три українські клуби - “Динамо”, “Шахтар” і “Металіст” - продовжують брати участь у європейській першості з футболу. За результатами минулого року вони пройшли до розіграшу 1/16 фіналу Кубка УЄФА.