У Львові під час Євро-2012 скоротять робочий день і раніше завершать навчання

У Львові під час проведення матчів чемпіонату Євро-2012 буде передбачено спеціальні заходи.

Про це йдеться в урядовому проекті Концепції транспортного обслуговування та управління дорожнім рухом під час проведення Євро-2012, який розглянула Львівська міська рада, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Використовуючи практику проведення Євро у 2004 та 2008 роках, міські заходи передбачатимуть завершення навчання у середніх та вищих навчальних закладах Львова у травні. Це не тільки розвантажить транспортну мережу, але й надасть можливість використовувати гуртожитки навчальних закладів для поселення футбольних фанів. З метою створення у місті атмосфери свята на час чемпіонату буде також введений скорочений на 2 - 3 години робочий день. Для того, щоб місто мало привабливий вигляд на місяць буде зупинене будівництво, ремонт та інші масштабні роботи», - інформує прес-служба.

Окрім того, планується створення окремих смуг руху для громадського транспорту, який буде обслуговувати Євро-2012, на основних магістралях, що сполучають аеропорт, стадіон, залізничний вокзал, фан-зони, фан-села. Навколо Львова буде побудована мережа парковок власного транспорту, які будуть з’єднані із стадіоном маршрутами громадського транспорту.