Сьогодні на НСК «Олімпійський» пройде День відкритих дверей

Сьогодні на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" пройде День відкритих дверей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Під час заходу відбудеться брифінг про хід виконання робіт з реконструкції НСК "Олімпійський" за участю міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА, президента АТ ХК "Київміськбуд" Петра ШИЛЮКА, заступника міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Ростислава КАРАНДЄЄВА, в.о. генерального директора НСК «Олімпійський» Дмитра ЧЕРНЯВСЬКОГО, головного інженера "Київміськбуду" О.ГАЛИЦЬКОГО. Початок заходу - о 12.00.

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