У Києві буде муніципальне таксі

Створена розпорядженням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО робоча група з вивчення діяльності служби таксі розробила план заходів щодо реалізації програми «Муніципальне таксі у м. Києві».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Євгена ЧЕРВОНЕНКА.

За його словами, найближчим часом планується розробити Правила надання послуг службами таксі, єдині стандарти їх роботи (вимоги до рівня обслуговування, цінової політики тощо), принципи надання відповідних дозволів для роботи у цій сфері обслуговування. Особливу увагу буде приділено екологічним нормам, вимогам безпеки перевезень пасажирів, єдиним стандартам цінової політики по часу доби та зоні обслуговування і культурі надання послуг.

Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що створення проекту «Муніципальне таксі» було очікуваним та необхідним у контексті підготовки до чемпіонату Євро-2012. Передумовами створення міської служби таксі стало чимало скарг громадян та інших проблем, пов’язаних з роботою таксистів. Серед них: ненадходження коштів до бюджетів всіх рівнів від діяльності великої кількості «сірих» та «чорних» перевізників, неналежний технічний стан автомобілів, загроза безпеці пасажирів. Крім того, на переконання Є.ЧЕРВОНЕНКА, у столиці фактично панує хаос у ціноутворенні на послуги таксі, а пропозиції у аеропортах та на вокзалах з неадекватними тарифами просто псують імідж столиці. Понад половини таксистів не сплачують податків, а більшість перевізників ігнорують вимоги нормативних документів. Ніхто не контролює стан здоров’я водіїв.

Як очікується, організація муніципального таксі в столиці дасть змогу забезпечити киян та гостей міста якісною, продуманою та безпечною системою таксомоторних перевезень. Робота водіїв здійснюватиметься при наявності ліцензійної картки, яку водій отримує лише після здачі відповідного іспиту. Проробляється питання супутникового стеження за кожним таксомотором. На базі системи стеження, що, до речі, гарантує і більшу безпеку пасажирів, буде розроблена сучасна диспетчерська служба замовлень. Крім того, передбачається впровадити страхування пасажирів.

Також планується підвищити вимоги до автомобілів – проходження технічного огляду, внутрішнє і зовнішнє оформлення, обов’язкове облаштування транспортного засобу таксометрами та, для зручності пасажира, платіжними терміналами. Програмою передбачається створення школи для таксистів, стоянок для автомобілів, які мають ліцензії, у місцях найбільшого скупчення пасажирів: вокзали, аеропорти, готелі, торгові центри тощо. Буде також створено Реєстр «Київське міське таксі».

«Столична влада наполягає на упорядкуванні сфери таксомоторних перевезень і ми це будемо робити виключно ринковими методами на основі конкуренції з іншими учасниками ринку таксі. До нашої роботи ми обов’язково залучатимемо об’єднання таксистів. Ми вивчили позитивний досвід європейських столиць, який будемо враховувати при організації муніципального таксі в Києві. Усі процедури будуть зрозумілими та доступними учасникам ринку. Ці заходи допоможуть під час кризи створити достатньо велику кількість легальних робочих місць», – зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО.