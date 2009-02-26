Результати матчів Ліги чемпіонів

Спортинг до Мюнхена може не їхати

Вчора увечері пройшли останніс матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА Реал - Ліверпуль 0:1 (Бенаюн 82) Челсі - Ювентус 1:0 (Дрогба 12) Вільяреал - Панатінаїкос 1:1 (Россі 67 - Карагуніс 59) Спортинг - Баварія 0:5 (Рібері 42, 63 пен, Клозе 57, Тоні 84, 90) Матчі у відповідь - 10 березня. Нагадаємо, що напередодні зіграли Інтер - МЮ 0:0 Ліон - Барселона 1:1 (Жуніньо 6 - Анрі 67) Арсенал - Рома 1:0 (ван Персі 37 пен.) Атлетіко - Порту 2:2 (Родрігес 3, Форлан 45+1 - Лопес 22, 73)

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