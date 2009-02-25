У Львові будівельникам стадіону зводять тимчасове помешкання

У Львові на будівельному майданчику нового стадіону до Євро-2012 «Азовінтекс» завершує будівництво тимчасової будівлі для поселення будівельників, котрі не є мешканцями Львова.

Як розповів керівник Львівської філії «Азовінтексу» Ігор СЄМЬОНОВ, будівництво тимчасового житла – це суттєва економія коштів, адже на даний час будівельники живуть у готелі, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради.

Тимчасова споруда розрахована на проживання 150 будівельників. В ній міститиметься санвузол, харчоблок та будуть створені усі необхідні умови для життя.

На сьогодні споруда практично збудована – ведуться роботи щодо її перекриття. За словами І.СЄМЬОНОВА, на початку весни в будівлі будуть зроблені внутрішні роботи після чого відбудеться її заселення.