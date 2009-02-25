Львів під час Євро-2012 очікує до 450 тисяч туристів

До Львова в межах проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року очікує від 100 до 450 тисяч туристів з Європи.

Про це йдеться у урядовому проекті Концепції транспортного обслуговування та управління дорожнім рухом під час проведення Євро-2012, який розглянула Львівська міська рада, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Так, із загальної кількості вболівальників, які прибудуть до Львова з Європи, країн СНД та сусідніх регіонів України, 50 відсотків становитимуть громадяни країн ЄС, тоді як у інших містах Східної України цей показник коливається від 5 до 10 відсотків», - інформує прес-служба.

Концепції транспортного обслуговування та управління дорожнім рухом під час проведення Євро-2012 передбачає створення якісного та ефективного управління транспортним забезпеченням команд та офіційних представників УЄФА, вболівальників та туристів. Ця концепція визначає принципи координації всіх видів транспорту, що обслуговуватимуть чемпіонат.

«Одним із основних положень транспортної концепції є стимулювання використання громадського транспорту на рівні 70 - 80 відсотків та приділення особливої уваги електротранспорту, що сприятиме розвитку громадського транспорту у нашому місті», - заявив під час розгляду урядового проекту Концепції начальник управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури Львівської міської ради Олег ВІЛЮРА.

За його словами, наразі транспортна концепція перебуває на стадії обговорення. Зокрема, найбільші дискусії викликають прогнози щодо очікуваної кількості футбольних туристів, що приїдуть до Львова під час чемпіонату.

Транспортна концепція Львова повинна бути затверджена Кабінетом Міністрів України до 10 червня 2009 року та представлена УЄФА.