ФФУ подякувала Харкову за організацію візиту генсека УЄФА

Федерація футболу України висловила вдячність Харківській міській раді за організацію та проведення на високому рівні офіційного візиту до Харкова делегації УЄФА на чолі з генеральним секретарем Девідом ТЕЙЛОРОМ, який відбувся 3 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це йдеться у листі президента ФФУ Григорія СУРКІСА на ім’я Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

В ході огляду аеропорту, залізничного вокзалу, місця для розміщення офіційних фан-зон, а також ознайомлення з ходом робіт на стадіоні, зазначається у листі, фахівці УЄФА змогли переконатися, що підготовка об`єктів виконується відповідно до запланованих графіків і знаходиться під постійним контролем спеціалістів міста.

”Цей візит дав змогу УЄФА ще раз переконатися у бажанні та готовності Харкова прийняти у себе фінальну частину чемпіонату Європи 2012 року з футболу та організації робіт, за оцінками керівництва УЄФА, на високому рівні незважаючи на стислі терміни їх проведення”, - йдеться у посланні.

Особливу подяку за професіоналізм та якісну організацію візиту керівництво ФФУ висловило заступнику міського голови-директору департаменту Віктору ХРИСТОЄВУ та начальнику управління з підготовки ЄВРО-2012 Харківської міської ради Володимиру ГРОМОВУ.