Васюник вірить, що УЄФА визначить міста-господарі пропорційно

Віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК упевнений, що УЄФА дотримуватиметься принципу пропорційності під час визначення міст-господарів матчів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

І.ВАСЮНИК висловив упевненість, що в травні УЄФА визначить чотири українські міста для проведення завершальної частини Євро-2012.

«У нас буде обрано 4 польських і 4 українські міста… Україна за графіком виконує всі зобов`язання, зокрема щодо будівництва стадіонів, аеропортів і решти інфраструктури… Не хвилюйтеся, у нас усе буде добре. Україна - надійний партнер», - заявив І.ВАСЮНИК.

Як повідомлялося, Gazeta Wyborcza 18 лютого з посиланням на джерело в УЄФА повідомила, що матчі Євро-2012 відбудуться в 6-ти польських і 2-х українських містах через те, що українські міста, окрім Києва та Донецька, не зможуть вчасно і належним чином підготуватися через економічну кризу. (Початковий план передбачає проведення матчів у 4-х українських і 4-х польських містах. Також у кожній країні є по 2 резервні міста на випадок, якщо якесь з основних приймаючих міст не встигне підготуватися до чемпіонату - УНІАН).

Разом з тим прес-секретар Федерації футболу Польщі (PZPN) Збігнєв КОЖМІНСЬКІЙ назвав цю інформацію “маячнею”.

З.КОЖМІНСЬКІЙ заявив, що PZPN не отримувала інформації від УЄФА про проведення матчів чемпіонату в 6-ти польських і 2-х українських містах.

Проте 24 лютого міністр спорту Польщі Мирослав ДЖЕВЕЦЬКИЙ висловив думку, що УЄФА може вирішити провести в Польщі більше матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року через економічні та політичні проблеми в Україні.