Результати матчів Ліги чемпіонів

Нічиї на будь-який смак

24 лютого відбулися матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА Інтер - МЮ 0:0 Ліон - Барселона 1:1 (Жуніньо 6 - Анрі 67) Арсенал - Рома 1:0 (ван Персі 37 пен.) Атлетіко - Порту 2:2 (Родрігес 3, Форлан 45+1 - Лопес 22, 73) Матчі у відповідь - 11 березня Сьогодні, 25 лютого, відбудуться матчі Реал - Ліверпуль Челсі - Ювентус Вільяреал - Панатінаїкос Спортинг - Баварія

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