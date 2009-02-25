Результати матчів Ліги чемпіонів

11:04, 25 лютого 2009
Футбол 2012
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Нічиї на будь-який смак

24 лютого відбулися матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА

Інтер - МЮ 0:0

Ліон - Барселона 1:1 (Жуніньо 6 - Анрі 67)

Арсенал - Рома 1:0 (ван Персі 37 пен.)

Атлетіко - Порту 2:2 (Родрігес 3, Форлан 45+1 - Лопес 22, 73)

Матчі у відповідь - 11 березня

Сьогодні, 25 лютого, відбудуться матчі

Реал - Ліверпуль

Челсі - Ювентус

Вільяреал - Панатінаїкос

Спортинг - Баварія

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